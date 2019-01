Elle trouve un serpent de 2.5 mètres dans son jardin

Il ne fait aucun doute que la Verviétoise Magali Detrixhe a été pour le moins surprise ce mercredi matin, chez elle, rue Fontaine au Biez.

«J’allais pour nourrir mes poules. Soudain, j’ai vu ce serpent qui mesure aux alentours des 2 mètres 50. Au début, je ne savais pas s’il était vivant, endormi ou mort», explique-t-elle. Finalement, le serpent avait rendu son dernier souffle. «J’ai appelé la police qui est venue et qui a emporté le serpent avec les pompiers. On suppose que c’est un boa ou un python, sans certitude. Je n’ai pas vraiment eu peur pour moi-même mais plus pour mes animaux.»