WTA Auckland - Flipkens et Larsson se hissent en demi-finales

(Belga) Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson, deuxièmes têtes de série, se sont qualifiées pour les demi-finales du double dames au tournoi de tennis d'Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, jeudi en Nouvelle-Zélande.

Elles ont en effet écarté de leur route l'Espagnole Arantxa Parra-Santonja et la Suissesse Jil Belen Teichmann, (4-6; 5-7), au terme d'une rencontre qui a duré une heure et 17 minutes. La paire belgo-suédoise affrontera la Néo-Zélandaise Paige Mary Hourigan et l'Américaine Taylor Townsend pour une place en finale. Flipkens compte quatre titres en double sur le circuit, dont deux acquis en 2018. Le premier avec Elise Mertens à Lugano en avril, le second avec Larsson à Linz en octobre. Avec la Suédoise, elle a également remporté le tournoi de Séoul en 2016. Mercredi, Kirsten Flipkens (WTA 47), 32 ans, tête de série n°7, s'était inclinée en trois sets (6-4, 1-6, 6-1) face à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 86), au deuxième tour du simple. Alison Van Uytvanck (WTA 49/N.8) avait elle abandonné à cause d'une blessure au tendon d'achille dans son match du 1er tour face à la qualifiée néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 174), mardi. (Belga)