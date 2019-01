Barros Schelotto nommé nouvel entraîneur du LA Galaxy

Le Los Angeles Galaxy a un nouvel entraîneur: la franchise la plus titrée de l’histoire du Championnat nord-américain de football (MLS) a recruté mercredi l’Argentin Guillermo Barros Schelotto, son cinquième entraîneur en deux ans.

«C’est un honneur d’être l’entraîneur du club le plus titré de MLS, c’est une opportunité extraordinaire pour moi et je suis impatient de commencer ma mission», a expliqué Barros Schelotto. «Le LA Galaxy a longtemps été la référence en MLS et je suis prêt à conduire le club vers de nouveaux sommets», a-t-il ajouté.

Barros Schelotto, 54 ans, connaît déjà le Championnat MLS pour y avoir évolué durant quatre saisons (2007-10), comme joueur, sous le maillot de Columbus avec qui il a remporté le titre de champion et le trophée de meilleur joueur (MVP) en 2008.

Il était jusqu’au mois dernier l’entraîneur du club argentin de Boca Juniors, battu en finale de la Copa Libertadores par son grand rival River Plate. Il a remporté deux titres de champion avec Boca Juniors et la Copa Sudamericana avec Lanus, club où il a fait ses débuts d’entraîneur (2012-15). Arrivé en fin de contrat en décembre 2018 à Boca Juniors, il n’a pas prolongé.

Le LA Galaxy a remporté le titre de champion MLS à cinq reprises, mais n’a pas participé aux playoffs lors des deux dernières saisons. En 2018, le Galaxy a manqué sa qualification lors de la dernière journée de la saison régulière malgré l’apport d’Ibrahimovic, qui a marqué 22 buts en 27 matches. L’attaquant suédois, 37 ans, a prolongé son contrat avec le Galaxy pour une saison, jusqu’à décembre 2019.