David Goffin dans le dernier carré du double à Doha

Associé au Français Pierre-Hugues Herbert, David Goffin s’est imposé en quarts de finale (2e tour) du double au tournoi de tennis ATP 250 de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 1.313.215 dollars, mercredi au Qatar.

David Goffin et Pierre-Hugues Herbert ont battu la paire formée par le Croate Nikola Mektic et l’Autrichien Alexander Peya, têtes de série N. 3 du tableau, à l’issue du super tie-break et de 70 minutes de jeu: 6-2, 3-6 et 10/3. Goffin et Herbert défieront, pour une place en finale, le Serbe Novak Djokovic et son frère Marko, 607e mondial en double.

Plus tôt dans la journée, Herbert a dû batailler 2h31 pour venir à bout de l’Allemand Maximilian Marterer (ATP 74), après trois sets disputés.

Mardi, Goffin, 22e joueur mondial, a été battu par le Lituanien Ricardas Berankis, 117e mondial, 3-6, 6-4, 7-6 (7/4) en 2 heures et 18 minutes de jeu pour sa rentrée en compétition en simple. Goffin reprenait le collier après trois mois d’absence. Le Belge de 28 ans avait joué son dernier match à Shenzhen en Chine, battu au 2e tour par le Britannique Andy Murray, fin septembre avant de mettre un terme à sa saison quelques jours plus tard en raison d’une blessure au coude. Le droitier de Rocourt joue d’ailleurs encore avec le bras droit dans un manchon.