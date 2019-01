Omar Mussa, 18 ans, quitte Malines pour le Walsall FC

Omar Mussa, 18 ans à peine, a quitté Malines (D1B) pour rejoindre le Walsall FC, équipe de League One, troisième échelon du football anglais.

Le milieu de terrain offensif, international belge U18 à deux reprises, a signé un contrat jusqu’au terme de la présente saison, assorti d’une option pour une année supplémentaire, a annoncé Walsall mercredi.

«Je suis très excité à l’idée de débuter ici», a déclaré sur le site des ‘Saddlers’Omar Mussa, qui s’entraîne avec Walsall depuis un mois. «Je suis très ambitieux, mon but est d’impressionner l’entraîneur et ainsi obtenir un contrat plus long.»

Après 26 journées de League One, Walsall est 15e sur 24 clubs et compte un retard de 13 points sur Doncaster, 6e et dernier barragiste pour la montée en Championship (D2).

Mussa, qui se présente comme un joueur qui aime «créer des opportunités pour ses partenaires et lui-même», n’a jamais joué en équipe première au ‘Malinwa’.