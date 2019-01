Danilo, sans contrat, rejoint le club émirati d’Al-Wahda FC

Danilo, milieu de terrain offensif belgo-brésilien, va continuer sa carrière à Abu Dhabi. Le joueur, fils de Wamberto, a récemment résilié son contrat avec le club turc d’Antalyaspor. Il s’est désormais engagé en faveur d’Al-Wahda FC.

Si son management a déjà annoncé la signature de son joueur à Abu Dhabi fin décembre, le club émirati n’a lui pas encore communiqué quant à l’arrivée de Danilo, 28 ans.

Richard Danilo Maciel Sousa Campos, de son nom complet, a débuté chez les jeunes au Standard de Liège, là où son illustre père a brillé, avant de passer 12 ans à l’Ajax, toujours chez les jeunes. Il retourne ensuite au Standard en juillet 2010, où il dispute son premier match chez les professionnels. Deux saisons plus tard, il rejoint le Metalurg Donetsk en Ukraine (2012-2014). Il évolue encore au FK Mordovia Saransk (2014-2015) et au Dnipro Dnipropetrovsk (2015-2016) avant d’arriver à Antalyaspor en janvier 2016. Avec le club turc, Danilo a disputé 68 rencontres pour 5 buts et 6 assists.

Cette saison, le milieu de terrain offensif a disputé les huit premières journées de championnat avant de disparaître des radars, d’abord à cause d’une blessure, ensuite sur décision de son coach.