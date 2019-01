Liège, une région de choix pour le VTT: conseils d’un spécialiste

Olivier Béart, un des fondateurs du magazine Vojo, apprécie particulièrement «sa» région liégeoise pour la pratique du VTT. Voici quelques spots qu’il affectionne.

«Les VTTistes qui viennent en région liégeoise sont souvent épatés par la qualité et la diversité des sites qu’on trouve à proximité de la ville», fait remarquer Olivier Béart. Ce passionné de vélo, un des fondateurs du magazine Vojo, spécialisé dans le VTT, est plutôt fier de provenir d’une région qui se prête bien à la pratique de ce sport.

La reconnaissance et la promotion des itinéraires VTT font parfois défaut, mais force est de constater que les alentours de la Cité ardente offrent quelques spots intéressants. Olivier Béart en a sélectionnés quelques-uns pour nous.

LE SART TILMAN

«Sans hésitation, cela reste un des plus beaux endroits de la région pour le VTT. C’est vraiment magnifique», affirme-t-il volontiers. Le Sart Tilman lui rappelle d’une certaine manière un autre campus, celui de Santa Cruz en Californie, «un berceau du VTT dans le monde».

«L’avantage du Sart Tilman, c’est que c’est très accessible, à proximité de la ville. Tu peux facilement t’engager dans les sentiers», en éprouvant le plaisir «d’explorer les lieux, d’aller s’y perdre, tout en sachant qu’il est il est impossible de s’y perdre».

CHAUDFONTAINE

«Là, on est plutôt dans du VTT pur, avec des pentes raides, qui procurent des sensations assez proches de ce qu’on rencontre en haute montagne», explique Olivier Béart. Il conseille particulièrement la colline qui se situe «entre les thermes et le fort de Chaudfontaine».

PARC DE FAYENBOIS

Le site de Fayenbois se situe sur les hauteurs de Jupille, à quelques encablures du centre-ville liégeois. «Ce parc n’est pas le plus connu mais vaut vraiment le détour», assure-t-il.

«À Liège, plus globalement, nous avons la chance de disposer d’une grande proximité entre la ville et la nature. Ça me fait penser à une autre ville qui se prête bien au VTT, à savoir Lyon.»

LIÈGE

La ville à proprement parler peut elle-même constituer un terrain de choix pour les sorties urbaines. «Il y a des ruelles, des côtes, des escaliers, sans oublier les coteaux de la Citadelle évidemment.»