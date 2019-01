La surpopulation carcérale atteint près de 11%: plus de 10.300 détenus dans les prisons belges

La surpopulation carcérale a été réduite via des mesures qualifiées d’importantes par le ministre de la Justice, Koen Geens. betv

En 2014, la population carcérale atteignait plus de 11.500 détenus. On est désormais passé à un peu plus de 10.000 personnes.

Le nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires belges était de 10.305 au 27 décembre, soit une surpopulation d’environ 11%, ressort-il de données du ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V). Ramener la population carcérale à 10.000 constituera sa première priorité, a-t-il précisé.

En août, le nombre de prisonniers atteignait 10.065. Durant l’été, les détenus sont traditionnellement moins nombreux étant donné que les tribunaux siègent moins et prononcent donc peu de nouvelles condamnations.

Geens a rappelé sa volonté de ramener la population carcérale à 10.000 grâce à de nouvelles lois et règlements. Il a par ailleurs souligné que le nombre de détenus avait bien diminué depuis le début de la législature en 2014, alors que 11.587 personnes étaient incarcérées.

«La surpopulation a été réduite via des mesures importantes, telles que l’extension de la surveillance électronique et la création de lieux spécifiques pour les internés», a-t-il précisé.