VIDÉO | Namur: la caserne de Jambes accueillera jusqu’à 500 demandeurs d’asile

250, puis 500 places seront disponibles à Jambes, dans la caserne désaffectée de la rue de Dave, pour les demandeurs d'asile. Maxime Prévot aurait souhaité plus de concertation avec le fédéral.

Un centre pour demandeurs d'asile ouvrira le 1er février dans la caserne désaffectée du Génie à Jambes, indique ce mercredi la Croix-Rouge, confirmant une annonce faite par la RTBF. 250 places seront disponibles dans un premier temps et à terme, l'objectif est d'en proposer 500. L'ouverture de ce nouveau centre répond à une forte demande.

"Actuellement, le taux de remplissage des autres structures en Belgique est de presque 100%, souligne Renaud Mommaerts, directeur opérationnel du département accueil des demandeurs d'asile de la Croix-Rouge. C'est Fedasil qui nous a proposé ce site et il correspond tout à fait à ce que nous recherchons."

Jusqu'à fin 2018, la caserne de Jambes était encore occupée par la Défense, à qui elle appartient toujours. Les derniers détails relatifs à sa mise à disposition seront réglés dans les jours qui viennent.

Une réunion publique sera organisée prochainement afin d'informer les riverains, précise la Croix-Rouge. Un comité d'accompagnement va également être mis en place afin d'assurer une bonne cohabitation entre les demandeurs d'asile et la population namuroise.

Prévot aurait souhaité plus de concertation

Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, a tenu à réagir à l’annonce faite ce mercredi par la Croix-Rouge de la création d’un centre pour demandeurs d’asile à la caserne du Génie de Jambes. Déçu d’apprendre l’information par les médias, le maïeur ne s’oppose pas au projet mais aurait souhaité plus de concertation avec le gouvernement fédéral.

« La Ville aurait apprécié être concertée sur le sujet plutôt que d’être mise devant le fait accompli », a déclaré Prévot. « Je suis interrogatif sur la manière de procéder, d’autant que Namur a toujours été constructive dans ce dossier et que tous les partis namurois ont adopté, avec conviction, la charte de la commune hospitalière. »

Le bourgmestre voit néanmoins la création du centre d’un bon œil. « Trente nouveaux emplois pourraient être créés », a-t-il souligné. « De plus, cela pourrait éviter que l’ancienne caserne ne soit laissée à rien et rapidement squattée par des personnes qui auraient risqué de dégrader les lieux. » En revanche, il s’est dit surpris d’entendre que le centre serait installé pour une durée illimitée. « Cela signifie-t-il que l’armée a décidé de suspendre ou de renoncer à la vente de la caserne ? », s’interroge-t-il. « Comment pourrons-nous envisager le redéploiement du site et des bords de Meuse ? »

Un contact a été établi avec la ministre en charge de l’Asile et la Migration, Maggie De Block, qui était étonnée de l’annonce faite par la Croix-Rouge, a ajouté Maxime Prévot. La caserne de Jambes figurerait bien dans une liste de dix sites potentiels mais rien n’aurait encore été confirmé à ce stade. La Ville de Namur attend donc plus d’informations rapidement.

Selon la Croix-Rouge, le centre sera donc opérationnel à partir du 1er février, et 250 demandeurs d’asile qui pourront y être accueillis dans un premier temps, alors qu' à terme l’objectif est d’atteindre 500 places.