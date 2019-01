Lovre Kalinic présenté officiellement à Aston Villa

Le gardien de but croate Lovre Kalinic, passé de La Gantoise à Aston Villa, a été présenté officiellement par son nouveau club mercredi.

«Il y a trois ans, j’avais failli signer ici mais le transfert était malheureusement tombé à l’eau», a déclaré Kalinic, qui n’avait alors pas pu rejoindre Villa Park car il ne comptait pas assez de sélections en équipe nationale, condition pour avoir un permis de travail. «Je suis très heureux que le transfert ait pu se faire maintenant. Je viens d’un petit pays comme la Croatie, c’est fantastique de pouvoir signer dans un grand club comme Aston Villa. Je pense être meilleur qu’il y a trois ans. J’ai quelques années d’expérience en plus et j’ai joué un Mondial avec la Croatie».

Kalinic était dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League mais il a opté pour Aston Villa, qui évolue un échelon plus bas, en Championship. «Les projets d’avenir club m’ont convaincu», dit l’ancien Buffalo. «Aston Villa veut être promu le plus vite possible, cela m’a donné confiance. C’est un des plus grands clubs du pays, qui a joué très longtemps au plus haut niveau (de 1974 à 2016, NDLR). Le club est maintenant en Championship, mais il faut penser positivement. Nous voulons terminer en haut du classement et jouer les barrages pour la montée. Nous voulons jouer en Premier League la saison prochaine et aller travailler très dur pour cela».