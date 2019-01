Batshuayi, Rabiot, Fabregas,…: ces joueurs qui pourraient animer le mercato hivernal

Adrien Rabiot, Michy Batshuayi et Cesc Fabregas pourraient changer de club dès ce mercato. Belga

Le mercato hivernal a débuté hier. Un mercato qui pourrait voir quelques stars du football mondial changer de club. Petit tour d’horizon de ces grands noms qui risquent d’animer les prochaines semaines.

Adrien Rabiot (PSG)

Au placard depuis que sa maman, qui est également son agent, a déclaré qu’il ne prolongerait pas son contrat au Paris Saint-Germain après cette saison, Adrien Rabiot devrait quitter la capitale dès ce mois-ci.

Le Barça annonce «être en contact» avec les dirigeants du PSG et le joueur.

Cesc Fabregas (Chelsea)

Alors que son contrat avec Chelsea se termine dans six mois, Cesc Fabregas pourrait rejoindre l’AS Monaco dès cet hiver. Objectif? Aider le club de la Principauté, en difficulté en Ligue 1, à redresser la barre avant la fin de la saison.

Selon «L’Equipe», toutes les parties concernées auraient donné leur accord pour ce transfert.

Moussa Dembélé (Tottenham)

En proie à de petits pépins de santé depuis plusieurs mois, Moussa Dembélé pourrait choisir de rejoindre la Super League chinoise, comme Yannick Carrasco avant lui.

Selon plusieurs médias anglais, le club de Beijing Sinobo Guoan se serait positionné.

Isco (Real Madrid)

Même s’il assure qu’il est «très heureux» à Madrid et qu’il ne s’en ira «pour rien au monde», Isco est sans doute bien conscient que sa situation au Real devient de plus en plus compliquée.

Relégué au second plan depuis l’arrivée de Santiago Solari à la tête du club espagnol, Isco pourrait donc choisir de quitter la capitale dans les prochaines semaines.

La Juventus et Chelsea auraient déjà fait part de leur intérêt pour le joueur.

Mauro Icardi (Inter Milan)

Et justement, parce que le Real Madrid a du mal à retrouver la même carburation que les saisons précédentes depuis le départ de Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo, le club merengue souhaiterait attirer un buteur afin de redresser quelque peu la barre. Et cet homme providentiel pourrait bien être Mauro Icardi.

À l’Inter Milan depuis 2013, l’international argentin, dont la valeur marchande est estimée à 100 millions d’euros, intéresserait fortement le Real Madrid.

Timothy Castagne (Atalanta)

Après une saison d’adaptation qui l’a vu prendre part à 26 matches toutes compétitions confondues, Timothy Castagne peine à confirmer dans son club italien, actuellement 9e de Serie A.

Titulaire au début de la nouvelle campagne, il a fini par perdre sa place et n’a plus été choisi par son coach italien pour débuter un match depuis début octobre.

De quoi envisager un départ.

Douglas Costa (Juventus Turin)

Définitivement acheté par la Juventus Turin après une année de prêt, Douglas Costa n’est pas encore parvenu à faire son trou en Serie A. Une situation compliquée qui pourrait le pousser à tenter sa chance ailleurs, d’autant plus que Manchester United se montrerait très intéressé par son profil.

Selon Rai Sport, les Mancuniens devraient débourser près de 60 millions d’euros pour attirer le Brésilien dès cet hiver.

Michy Batshuayi (Chelsea/FC Valence)

Prêté à Valence par Chelsea, Michy Batshuayi n’arrive toujours pas à trouver sa place en Liga depuis son arrivée en Espagne, l’été dernier.

Loin d’être devenu indispensable aux yeux de Maurizio Sarri - «Nous n’avons pas besoin de faire revenir Batshuayi ou Abraham car Giroud et Morata peuvent être décisifs à ce poste», a déclaré l’entraîneur de Chelsea - l’attaquant belge espère toujours convaincre son nouvel employeur de son utilité. Pour preuve, «Batsman» a déjà refusé plusieurs offres émanant de l’AS Monaco, l’AS Rome et Everton.

Reste que l’ancien buteur du Standard pourrait changer d’avis dans les prochaines semaines si les choses ne tournent toujours pas en sa faveur à Valence.

Leander Dendoncker (Wolverhampton)

À Wolverhampton depuis cet été, Leander Dendoncker peine à trouver ses marques en Premier League, lui qui n’a joué que deux matches en championnat. A tel point que le Diable rouge songe déjà à changer d’écurie.

Selon plusieurs médias, le Diable rouge pourrait tenter sa chance en Serie A: l’AS Rome, qui avait déjà manifesté son intérêt pour l’ancien Anderlechtois, souhaitant obtenir le prêt du milieu de terrain belge.