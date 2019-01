Les 13 films qui vont faire 2019

Après les 12 coups de minuit, voici venus les 13 films de 2019. Ceux qui vont faire parler, pour les bonnes et (parfois) les mauvaises raisons. Compte à rebours.

Janvier: COLETTE

Il sera étrange d’entendre l’une des grandes dames de la littérature française s’exprimer… en anglais, mais c’est Keira Knightley qui l’incarne bel et bien dans le biopic de Wash Westmoreland (Still Alice). Un biopic qui s’intéressera surtout aux années qui l’ont vue s’émanciper de son mari (16/1)

Mais aussi:Creed 2 de Steven Caple Jr. (9/1), Glass de M. Night Shyamalan (16/1).

Février: MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE

Mary contre Elizabeth. L’Écossaise contre l’Anglaise. La catholique contre la protestante. La légitime contre la bâtarde. La rivalité est connue. Et ici incarnée par un duo d’actrices prometteur: Saoirse Ronan (Lady Bird) et Margot Robbie (Moi, Tonya, Le loup de Wall Street). C’est la Britannique Josie Rourke qui met tout ça en scène (27/2).

Mais aussi: La grande aventure Lego 2 (20/2).

Mars; DUMBO

On n’est pas totalement fan des reprises «live» des classiques Disney. Mais voir Tim Burton s’emparer de Dumbo a quelque chose de terriblement excitant. Davantage encore avec Michael Keaton, Dany DeVito et Eva Green autour de lui (27/3).

Mais aussi:Captain Marvel d’Anna Boden & Ryan Fleck (6/3), Us de Jordan Peele (20/3).

Avril: AVENGERS: ENDGAME

Les uns vont souffler d’aise, les autres de désespoir: fin de la franchise avec un épisode très attendu depuis la purge qui a marqué la conclusion d’Infinity War. Thanos n’a qu’à bien se tenir (24/4).

Mais aussi:Blanche-Neige d’Anne Fontaine (10/4), Shazam! de David F. Sandberg (3/4).

Mai: ROCKETMAN

Foin de super-héros, ici, mais bien d’Elton John qui, après Freddie Mercury, a droit, lui aussi, à son biopic. Taron Egerton, le chien fou de Kingsman, ose enfiler ses costards. Et c’est Dexte Fletcher qui réalise (29/5).

Mais aussi:Hellboy de Neil Marshall (8/5?), Aladdin de Guy Ritchie (22/5), Ad Astra de James Gray (22/5).

Juin: TOY STORY 4

Près de 9 ans, déjà, que Woody, Buzz et les autres nous avaient laissés en plan. Josh Cooley anime cet épisode et un nouveau jouet apparaît: l’étrange Forky. Carton en vue (26/6).

Mais aussi:MIB: International de F. Gary Gray (12/6?).

Juillet: X-MEN: LES NOUVEAUX MUTANTS

Mai verra la sortie de X-Men: Apocalypse, nouveau-né de la franchise «classique». Paradoxalement, il sera moins attendu que ces Nouveaux mutants : un spin-off fantasmé et réalisé par Josh Boone (Nos étoiles contraires: eh oui…) annoncé très sombre et sans super-pouvoirs (31/7).

Mais aussi:Le Roi Lion de Jon Favreau (17/7?).

Août: ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Tarantino qui se penche sur les meurtres de Charles Manson, et notamment celui de Sharon Tate, l’épouse de Roman Polanski, dans les années 60, c’est, au minimum, sanglant. Et donc attendu (14/8).

Septembre: DOWNTON ABBEY

Après six saisons en format série, le programme phare des buveurs de thé s’offre une conclusion au cinéma. Un exercice périlleux, mais emmené par tous les acteurs, la vénérable Maggie Smith comprise (25/9?).

Mais aussi:Ça 2 (18/9?).

Octobre: JOKER

Batman s’efface provisoirement pour faire la place au Joker. Le vilain psychopathe fait en effet l’objet d’un spin-off qui voit Joaquin Phoenix lui prêter ses traits. Et Todd Phillips (Very Bad Trip) en prendre les manettes. Jouissif (9/10?).

Mais aussi:The Woman in the window de Joe Wright (2/10), Wonder Woman 2 (30/10).

Novembre: LA REINE DES NEIGES 2

Vous vous croyiez libéré, délivré? Que nenni: la monarque chantante déboule dès novembre pour une suite qui va faire boule de neige (20/9).

Mais aussi: Terminator 6 de Tim Miller (13/11?).

Décembre: STAR WARS: ÉPISODE IX

Que serait une fin d’année sans un petit Star Wars? Clap neuvième en décembre prochain et double événement puisque, si vous connaissez votre table de trois, vous aurez compris que ce nouvel épisode sera le dernier de la troisième trilogie. En attendant la suivante, bien sûr (18/12).

Mais aussi:Sonic le hérisson (25/12).

Et sur Netflix: THE IRISHMAN

Et si le film le plus excitant de l’année 2019… ne sortait jamais en salles? Maintenant que les sociétés de streaming produisent leurs propres contenus, c’est chose possible. C’est ainsi que The Irishman, le nouveau Martin Scorsese, avec le duo Robert De Niro – Al Pacino, est attendu sur Netflix, et rien que sur Netflix, courant de cette année. Moche.