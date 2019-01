Le Belge aime entamer l’année par un burger commandé en ligne

Les burgers et autres produits de fastfood figurent en tête des repas livrés à domicile, selon un top 10 élaboré sur base des commandes passées ce 1er janvier via l’application UberEats.

La période des fêtes de fin d’année s’accompagne pour de nombreuses personnes de festins et autres repas souvent gargantuesques. Les lendemains se révèlent dans cette optique souvent difficiles, tant pour le foie que l’estomac. De quoi manger une salade un lendemain de réveillon? Pas vraiment…

UberEats (photo d’illustration) D.R. L’application de livraison de repas à la demande UberEats (présente sur Bruxelles, Anvers, Gand, Malines, Louvain, Bruges, Courtrai, Alost, Waterloo, Charleroi, Namur et Liège) s’est en effet amusée à compiler «le top 10 des commandes les plus populaires» à la date du 1er janvier en Belgique. Et un constat prédomine: le Belge aime attaquer l’année sur un bon vieux burger…

Le top 10 des commandes passées sur UberEats le 01/01/2019: 1.Fastfood (McDonald’s et Quick) 2.Burgers 3.Poké Bowls 4.Rouleaux de printemps et buns (Vietnamien) 5.Wok 6.Pho 7.Tacos 8.Sushi 9.Frites 10.Pains au chocolat

On constate par ailleurs l’intérêt toujours aussi présent des Belges pour les plats asiatiques à emporter et, dans ce cas précis, livrer à domicile. Rouleaux de printemps, woks, phos ou encore sushis font ainsi partie des plats les plus commandés via l’application.

Une nouvelle entrée fait son apparition dans le top 10: la nouvelle tendance culinaire d’origine hawaiienne, le Poké Bowl, en troisième position. Ce top des plats commandés est complété par les tacos mexicains, les frites belges et les pains au chocolat.