Michael Schumacher «entre de bonnes mains» à la veille de ses 50 ans

À la veille du 50e anniversaire de Michael Schumacher, la famille du pilote allemand a distillé quelques informations sur les réseaux sociaux.

Référence absolue de la Formule 1, Michael Schumacher s’apprête à vivre son 50e anniversaire (le 3 janvier) depuis son lit médicalisé, lui qui vit au ralenti depuis cinq ans et son accident de ski, le 29 décembre 2013, à Méribel.

Toutefois, bien qu’elle n’ait jamais officiellement communiqué sur son état de santé, la famille du septuple champion du monde a diffusé un message sur Facebook, ce mercredi, dans lequel elle assure «qu’il est entre de bonnes mains».

«Nous faisons tout ce qui est humainement possible pour l’aider, peut-on lire dans ce post. Veuillez comprendre que nous suivons les souhaits de Michael et que nous traitons un sujet aussi sensible que sa santé pour la sphère privée, comme ça a toujours été le cas.»

La famille n’a jamais voulu communiquer sur ce sujet mais de l’avis de neurologues réputés, le pilote allemand, techniquement sorti du coma, est forcément dans un état végétatif.

Muette sur l’état réel de santé de «Schumi», sa famille cherche toutefois à rester très proche de ses fans. Comme le prouve ce récent message diffusé sur Facebook.

«Nous sommes en contact avec de nombreux fans, grâce aux réseaux sociaux, explique Sabine Kehm, la directrice générale du «MS Office». La famille souhaite communiquer autour de l’image forte de Michael, et de son 50e anniversaire, plutôt qu’autour de la date du 29 décembre.»

Des expos pour ses 50 ans

La légende du «Baron Rouge» continue donc d’être écrite par ses proches. Quitte à ce que les communiqués distillés sur les réseaux sociaux se rapprochent plus de la promotion ou du souvenir que de l’information.

«Michael peut être fier de ce qu’il a accompli, et nous aussi! C’est pourquoi nous nous souvenons de ses succès avec l’exposition «Michael Schumacher Private Collection» à Cologne, en publiant des souvenirs sur les réseaux sociaux ou en poursuivant son travail de bienfaisance par le biais de sa Fondation «Keep Fighting»», lit-on encore sur Facebook où on apprend encore qu’une application consacrée au pilote sera lancée ce jeudi.

Tous les détails de sa carrière sont dans la nouvelle application pour téléphones portables, en anglais et en allemand: cette «Official Michael Schumacher App» est une sorte de «musée virtuel», selon la Fondation «Keep Fighting» lancée il y a deux ans par la famille, avec par exemple «des F1 en 3D» et l’enregistrement «du bruit des moteurs».

Dans la foulée, une exposition intitulée «Michael 50» ouvrira ce jeudi au Musée Ferrari à Maranello.

«Notre intention est à la fois de célébrer et de montrer notre gratitude pour le pilote ayant obtenu le plus de succès dans toute l’histoire du Cheval Cabré», écrit Ferrari au sujet de son pilote vedette, cinq fois sacré en rouge (de 2000 à 2004).