Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mercredi

Le Nouvel An version solidaire à Hannut; La peste porcine refroidit-elle les touristes ? ; La course aux budgets avant le Vendée Globe ; Pas à la fête la protection civile!... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce 2 janvier.

La danse hip-hop au cœur de leur voyage au Bénin

Questionner la place de l’artiste urbain au Bénin et en Belgique, c’est le projet du collectif Hip-Hop Artists Around The World. Le groupe s’est dès lors rendu au Bénin durant le mois de juillet 2017. Une aventure qui est née grâce à une collaboration avec La Chaloupe, AMO (service d’aide aux jeunes en milieu ouvert) d’Ottignies.

Lincent: leur famille a hébergé huit réfugiés pour le Nouvel An

Cinq lits dans la mezzanine, des omelettes à la harissa au petit-déjeuner, des soupers où se mélangent l’arabe, l’anglais, le français, l’amharique (la langue en Éthiopie) et le tigrigna (celle d’Érythrée), des mécompréhensions et beaucoup d’éclats de rire. Voilà ce à quoi a ressemblé le week-end rallongé de la famille Dumont et de leurs invités. Car cette famille, originaire de Lincent, est une des trente maisons qui ont ouvert leurs portes depuis vendredi jusqu’à aujourd’hui aux réfugiés du parc Maximilien à Bruxelles.

Wendy, dans un film au profit de Télévie

En février 2019, le film «Marguerite», réalisé par Mik Collignon, sera proposé sur les grands écrans de Belgique francophone. Comme acteurs principaux, le public retrouvera l’animateur Vincent Lagaf, le musicien aiseau-preslois DJ Joss ainsi que Jade Boulanger, Mathias Pohl, Jawad Elbe et Irka Bochenko, une ancienne James Bond girl.

Tournée à Bruxelles et à Mons, cette réalisation cinématographique, sur le ton de la comédie, présente un aspect singulier. Il s’agit d’un film qui s’ouvre activement à la solidarité: la production promet d’octroyer 85% des recettes générées par le film, à l’action du Télévie.

Peste porcine: bilan mitigé pour l’hôtellerie

La peste porcine africaine et l’interdiction de se balader dans les forêts gaumaises ont refroidi certains touristes, flamands en grande majorité.

Certains établissements hôteliers ont mieux résisté que d’autres à la crise ces derniers mois.

À Torgny, destination phare des touristes, aucun changement n’est à noter pour Clément Petitjean, le chef de l’hôtel-restaurant La Grappe d’Or.

La course aux budgets avant «LA» course, le Vendée Globe

Le 19 janvier 2018, Denis Van Weynbergh invite les journalistes. L’Ottintois espère être au départ du Vendée Globe, ce tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance: «Et mon objectif, c’est d’être à l’arrivée car jamais un Belge n’a réussi à terminer le Vendée Globe», annonce-t-il en ce début d’année 2018.

Quand il se lance dans cette grande aventure, il décide de se consacrer à 100%, et même plus, à ce projet au long cours vu que le départ n’est programmé que le 8 novembre 2020. Et d’ici là, il doit rassembler la coquette somme de 2,5 millions d’euros. Pour les grosses structures au départ de telles épreuves, les montants atteignent 12 millions d’euros.

Un réveillon au goût amer pour la protection civile à Libramont

Pas à la fête, la protection civile! «Morose», l’adjectif dans toutes les bouches. Les douze coups de minuit sonnent le glas de la caserne de Libramont, à quelques pas de L’Oréal. Elle n’est plus! Comme à Ghlin, on met la clef sous le paillasson. «C’est le dernier jour d’une caserne, ce n’est pas facile. La réforme 2.0, cela n’a rien de rigolo! L’ambiance n’est pas à la fête!», dit un agent. Seuls deux centres restent opérationnels à Brasschaat et à Crisnée, entre Tongres et Liège. Depuis hier, la soixantaine d’agents doit y pointer.

En cette Saint-Sylvestre, on fait les paquets, les armoires partent, les vestiaires aussi. Les gens ne sont pas bavards, mais ne savent se taire. Ils veulent dire le fond de leurs pensées, malgré la note administrative de réserve.

L’étang de Virelles, futur «Zwin wallon»

Les responsables de «Virelles Nature», l’ASBL qui gère les 140 ha de l’étang de Virelles, voient grand. De 30 000 visiteurs par an, ils veulent atteindre les 60 à 70 000 personnes qui, chaque année, découvriront la faune et la flore préservées de cette vaste étendue d’eau douce. «Nous voulons devenir le «Zwin wallon et sensibiliser beaucoup plus de monde qu’aujourd’hui au respect de l’environnement», lance Vincent Scaillet, le directeur de l’Aquascope de Virelles qui emploie une dizaine d’équivalents temps plein.

Le réveillon de Sophie comme «Responsible Young Driver»

La Welkenraedtoise Sophie Klenkenberg était «Responsible young driver» pour ramener les fêtards chez eux sains et saufs.

VIDÉO | Être voyant en 2019, au-delà des prédictions: «Pas un 0903 qu’on appelle tous les jours»

«Faire des prédictions n’a rien de simple. C’est une vocation qu’il faut pouvoir assumer.» Alors que 2019 vient de débuter et que les prédictions vont bon train, rencontre avec Danny, une Liégeoise à qui la voyance s’est imposée. Entre intuitions et flashs, elle évoque son métier quelque peu «différent».

Les principaux événements sportifs de 2019

Après une année 2018 exceptionnelle pour le sport belge, place à 2019. Voici une liste non exhaustive des principaux événements sportifs de cette année.

