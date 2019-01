VIDÉO | Après les dégradations de la nuit du réveillon, place à la désolation dans les rues de Bruxelles et Molenbeek

Pas moins de dix-sept véhicules ont été incendiés dans la nuit de la Saint-Sylvestre au sein de plusieurs communes en région bruxelloise, tandis que plusieurs vitrines et une pharmacie ont été vandalisées sur le territoire de Molenbeek_Saint-Jean.

La police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) a procédé, dans la nuit de lundi à mardi, à une vingtaine d’arrestations administratives, dont plusieurs sont devenues judiciaires, a indiqué Caroline Vervaet, porte-parole de la police locale.

Sur la place devant la station de métro Etangs noirs, des jeunes du quartier ont mis le feu à des déchets qui traînaient sur la voie publique ainsi qu’à un véhicule. Les vitres de trois commerces ont été endommagées. Des jeunes sont entrés dans une pharmacie, qui a été vandalisée.

«Les écrans [des ordinateurs] ont été emportés et arrachés. Des tiroirs arrachés, des produits endommagés et volés», témoigne, chez nos confrères de la RTBF, le frère de la propriétaire de la pharmacie venu aider à faire le ménage. «On est en rage évidemment. Ce sont des gestes gratuits qui ne mènent à rien».

Policiers et pompiers visés à Molenbeek

Des jets de cailloux ont ciblé des pompiers et des policiers. Au total, quatre véhicules de police et deux autopompes ont été endommagés par des caillassages et quatre policiers ont été légèrement blessés. Seul l’un d’entre eux a fait valoir le besoin de voir son médecin traitant ce mardi.

Par la suite, trois voitures ont encore été incendiées dans la rue Ribaucourt. Le feu est parti dans une camionnette, garée à proximité des deux autres voitures.

Les façades de deux immeubles inhabités ont également été endommagées. Un expert incendie est descendu rue de Ribaucourt, à la demande du parquet, a précisé Gilles Dejemeppe, porte-parole du parquet de Bruxelles. Il ajoute que l’intention criminelle n’est pas forcément à l’œuvre dans l’éventualité de jets de pétards.