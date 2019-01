Un détenu s'est évadé de la prison de Namur mardi matin vers 08h30, a indiqué le parquet.

Il s'agit de Christian Lefevre, 39 ans, bien connu de la justice, a précisé le parquet de Namur. Il s'est soustrait à la vigilance de plusieurs agents de la prison de Namur, située Place Abbé Joseph André.

Alors que des recherches sont actuellement menées par la police judiciaire fédérale, un avis de recherche a été lancé. Au moment de sa fuite, l'homme portait un pantalon blanc, un pull noir et une veste blanche de l'établissement pénitentiaire. Il mesure environ 1m70 et est de corpulence normale. Il a des yeux bruns, des cheveux bruns et présente une calvitie.

Il s'est enfui en direction de la gare de Namur. Si vous avez des informations, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300. Les témoignages peuvent également être envoyés via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.