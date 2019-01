Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 2 janvier

Eva Husson, Patrick Cassir et Lucas Bernard sont au menu de ce (tout petit rikiki) mercredi. -

Un commissaire à la pension, un rencard Tinder, un taxi, un bataillon et même une morgue: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 2 janvier. Les critiques de L’Avenir sont fatiguées, mais vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Un beau voyou

Film policier de Lucas Bernard. Avec Charles Berling, Swann Arlaud et Jennifer Decker. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

Un commissaire prochainement retraité enquête sur de mystérieux vols de tableaux, jusque-là passés étrangement inaperçus.

Ce qu’on en pense

Enquête policière qui dévie vers le portrait de deux attachants paumés. Déroutant, un peu trop peut-être pour convaincre.

La critique complète

Premières vacances

Comédie de Patrick Cassir. Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen et Camille Cottin. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Ben et Marion se connaissent depuis 24 heures et décident que c’est le moment de partir en vacances ensemble. Logique.

Ce qu’on en pense

Comédie romantique qui n’a de comique et de romantique que le nom. Même la carte postale d’un enfant de six ans en classes de mer est plus élaborée.

La critique complète

L’exorcisme d’Hannah Grace

Film d’horreur de Diederik Van Rooijen. Avec Shay Mitchell et Stana Katic. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Megan, une ancienne policière tourmentée, accepte un job dans une morgue. Un soir, on lui confie un corps possédé par un démon.

Ce qu’on en pense

Cette énième histoire d’exorcisme cumule tous les mauvais codes de l’horreur. Consternant

La critique complète

Les filles du soleil

Drame d’Eva Husson. Avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot et Zübeyde Bulut. Durée: 1 h 51.

Ce que ça raconte

Des combattantes kurdes ayant réussi à échapper aux «extrémistes» après avoir subi mille et une tortures, luttent pour ne pas rester des victimes.

Ce qu’on en pense

Ah comme c’est dommage! Nous aurions tant voulu aimer ce film! Mais par une approche inadéquate, c’est-à-dire romancée et romantique, la réalisatrice passe à côté de son sujet alors privé de toute son ampleur historique.

La critique complète

Les héritières

Drame de Marcelo Martinessi. Avec Ana Brun et Margarita Irún. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Au Paraguay, une sexagénaire désargentée se trouve un petit boulot de chauffeuse pour vieilles dames.

Ce qu’on en pense

Sensible et décalée, une émouvante histoire d’émancipation tardive qui prend racine dans un Paraguay méconnu.

La critique complète

Fortuna

Drame de Germinal Roaux. Avec Kidist Siyum Beza et Bruno Ganz. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Fortuna, une Éthiopienne de quatorze ans trouve refuge dans un monastère perché en pleine montagne.

Ce qu’on en pense

C’est long l’hiver dans les Alpes suisses avec des chanoines et des poules.

La critique complète