Pas de Giro pour Chris Froome qui se concentre sur le Tour de France avec Geraint Thomas

Chris Froome et Geraint Thomas ont fait du Tour de France leur priorité pour 2019, a annoncé leur équipe Sky, ce mardi. Chris Froome va faire l’impasse sur le Giro pour se concentrer sur la Grande Boucle qu’il ambitionne de gagner une cinquième fois. Il aura pour concurrent son... coéquipier Geraint Thomas, victorieux l’an dernier sur les routes de France.

L’édition 2019 du Tour de France s’élance de Bruxelles le 6 juillet prochain.

«Ce fut une décision difficile à prendre pour déterminer quels étaient les objectifs de l’année, surtout après avoir gagné le Tour d’Italie l’année dernière», a expliqué Chris Froome sur le site de sa formation. «Mais pour 2019, mon objectif numéro 1 est le Tour de France. C’est difficile de ne pas revenir sur les routes du Giro pour y défendre mon maillot rose. J’arrive à un moment dans ma carrière où je pense à la trace que je veux laisser dernière moi et si je pouvais gagner le Tour une 5e fois, ce serait juste incroyable. Seuls quatre coureurs ont pu le faire.»

Une cinquième victoire (après ses succès de 2013, 2015, 2016 et 2017) permettrait en effet au Britannique, 33 ans, d’égaler Eddy Merckx, les Français Jacques Anquetil et Bernard Hinault ainsi que l’Espagnol Miguel Indurain. Les victoires de l’Américain Lance Armstrong lui ont été retirées pour dopage.

L’un des concurrents de Chris Froome pourrait cependant être son compatriote et co-équipier Geraint Thomas, victorieux l’an dernier à Paris. «Mon objectif pour 2019 est de revenir sur le Tour de France pour y réussir le meilleur résultat possible. Si je n’avais pas gagné le Tour l’an dernier, j’aurais peut-être mis le Giro et la Vuelta à mon programme, mais avec ma victoire, j’ai le dossard numéro 1 dans le dos et ce serait dommage de ne pas y retourner et d’y rouler à 100%.»

Le Gallois, 32 ans, a également fait de l’épreuve du contre-la-montre des Mondiaux dans le Yorkshire l’un de ses objectifs. «C’est la meilleure chance que j’ai. C’est mon objectif pour la fin de l’année.»

Autre coureur en vue du côté de Sky, le jeune Colombien de 21 ans, Egan Bernal qui, lui, défendra ses chances sur le Giro après avoir épaté sur le Tour de France l’an dernier avec une 15e place pour sa première participation. «Le Giro est une course que j’aime vraiment bien», a confié le grimpeur. «J’ai vécu en Italie durant trois ans et j’ai beaucoup d’amis là-bas, beaucoup de supporters aussi. Je connais les routes et je veux faire une bonne course.»