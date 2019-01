Réseaux sociaux et messageries toujours plus utilisés pour l’envoi des vœux

La tendance selon laquelle les Belges ont de plus en plus recours aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie (Messenger, Whatsapp...) pour envoyer leurs vœux, au détriment des SMS, s’est confirmée à l’occasion du passage à l’an neuf, selon les trois opérateurs télécoms.

Chez Proximus, le trafic de données mobiles s’est élevé à 120 896 gigabytes (GB) au cours de la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre (entre 20 et 8h), soit 50,68% de plus qu’il y a un an. Parallèlement, les clients de l’opérateur ont envoyé plus de 13,8 millions de SMS, ce qui représente une baisse de 13,67% par rapport à l’année dernière.

Du côté d’Orange Belgium, on annonce 130 000 GB de données mobiles entre le 31 décembre à 20h et le 1er janvier à 8h, ce qui correspond à une forte hausse de 80% sur un an. Les clients ont partagé leurs vœux surtout par le biais de photos et vidéos sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat et Whatsapp), constate-t-on. Orange Belgium signale en outre l’envoi de 10 millions de textos, soit 10% de moins.

Enfin, le trafic de donnés mobiles a atteint 87 229 GB sur le réseau Telenet, un volume en augmentation de 22,3%. Quant aux SMS, les clients mobiles (Telenet, Base, Lyca...) en ont envoyé près de 9,87 millions, soit 16% de moins que l’année dernière.