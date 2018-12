(Belga) Quarante employés d'église, dont 35 prêtres, ont été tués l'an dernier, c'est près du double par rapport à l'année précédente, indique lundi Kerknet, le portail de l'Eglise catholique en Flandre.

Parmi les 40 victimes, 35 officiaient en tant que prêtres, quatre étaient laïques et une était séminariste. Le nombre le plus élevé de missionnaires tués a été enregistré sur le continent africain. On en dénombre 21 (19 prêtres, un séminariste et un laïque). En Amérique, 12 prêtres et trois laïcs s'ajoutent à la liste. Enfin, trois prêtres ont été tués en Asie et un en Allemagne. Les pays les plus dangereux pour les missionnaires ont été le Mexique (7 morts), le Nigeria (6) et la République Centrafricaine (5), suivis par le Congo (3), la Colombie (2) et le Nicaragua (2). En 2017, 23 employés d'église avaient été tués.