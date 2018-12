Le débrief du jour: La maison de Francken en quarantaine | L'An Neuf à nos portes | Evere: un décès suspect

Theo Francken enfermé dans sa maison à cause d'une poudre blanche suspecte, la Belgique qui s'apprête à fêter le passage à l'An Neuf ou encore un décès suspect à Evere: voici ce qui a fait, en partie, l'actualité de ce 31 décembre.

1

Poudre suspecte : la maison de Theo Francken placée en quarantaine

La maison de Theo Francken a été placée sous quarantaine après que l’ex-secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration a ouvert une enveloppe contenant une poudre suspecte dans son bureau.

+ Plus d'infos ici

2

PHOTOS | La planète passe peu à peu en 2019

En raison du décalage horaire, certains pays sont déjà passés à l’année 2019. Petit tour d'horizon des premières heures de l'An Neuf dans le monde.

+ Plus d’infos ici

+ A LIRE AUSSI | À Saint-Nicolas, on supprime le feu d’artifice pour préserver les animaux

3

Un corps retrouvé sur la voie publique à Evere : un décès suspect

Une femme a découvert lundi matin le corps sans vie d’un homme âgé d’environ 40 ans sur la voie publique à Evere, indique le parquet de Bruxelles. Le décès est, à ce stade, considéré comme suspect. La piste criminelle n’est cependant pas celle envisagée prioritairement.

+ Plus d'infos ici

4

Les «gilets jaunes» veulent se faire entendre lors du réveillon à Paris, la sécurité renforcée

Alors qu’un appel à la mobilisation des «gilets jaunes» sur les Champs-Élysées a été lancé, Emmanuel Macron va tenter de reprendre le cap de son quinquennat en adressant ses vœux aux Français.

+ Plus d'infos ici

+ A LIRE AUSSI | «Le Monde» se défend d’avoir utilisé «l’iconographie nazie» pour représenter Macron

5

Le come-back victorieux de Steve Darcis après un an d’absence

Éloigné des terrains durant plus d’un an, Steve Darcis s’est imposé pour son retour à la compétition. Nous avons fait le point sur ce nouveau come-back du Belge avec son ami et ancien préparateur physique de l’AFT, Patrick Meur.

+ Plus d'infos ici

+ A LIRE AUSSI | Elise Mertens sortie par Kiki Bertens au 1er tour du tournoi de Brisbane