Venus de loin, ils fêteront le nouvel an à Bruxelles: «On adore découvrir une ville chaque année»

Ils seront des milliers, venus de loin (ou de moins loin) à fêter le passage en 2019 à Bruxelles dans quelques heures.

À Bruxelles, le 31 décembre ne diffère finalement pas beaucoup des autres jours dans le cœur de la capitale belge, les allés du marché de Noël ne désemplissent pas. Ils sont encore très très nombreux à flâner entre les échoppes alors que les Plaisirs d’hiver bruxellois resteront ouverts jusqu’au 6 janvier. «Nous essayons de découvrir une ville différente chaque année, précise cette famille allemande qui est arrivée à Bruxelles il y a deux jours. L’an dernier, nous étions à Lisbonne. Nous sommes évidemment déjà allés à Paris. Cette année, nous nous sommes dit que ce serait chouette de découvrir la capitale de l’Europe. C’est une bonne date pour découvrir une ville. Il a peut-être un peu plus de monde à cette période de l’année, mais le 31 décembre, tout le monde est de bonne humeur et tout le monde à envie de faire la fête. C’est à chaque fois très bon enfant.»

Plus loin, occupés de déguster une tartiflette et un vin chaud, Stéphanie et Alain sont venus d’un peu moins loin. Le couple est arrivé de Liège il y a deux heures. Le temps de garer la voiture dans un parking et les voilà sur le marché de Noël. «Cette année, nous n’avions pas envie de nous prendre la tête», raconte la première. «C’était l’occasion de passer le nouvel an à deux, cela change des dernières années où on a parfois un peu trop tendance à vouloir en faire trop. Puis finalement, on ne connaît pas vraiment Bruxelles à cette période de l’année. Nous sommes en quelque sorte des touristes dans notre propre pays (rires).»

Comme depuis quelques années, le feu d’artifice ne sera pas tiré depuis le centre-ville, mais sur le plateau du Heysel, avec l’Atomium en arrière-plan. «C’est un peu dommage, regrette Stéphanie. Cela fait loin pour vingt minutes de spectacle, puis, au retour, les métros seront certainement bondés. On aurait préféré assister à celui-ci comme par le passé au mont des Arts ou sur la place des Palais comme le 21 juillet. Finalement, on ne sait pas encore si nous irons jusque-là. On va peut-être simplement profiter de l’instant sur la Grand-Place, c’est la plus belle du monde après tout.»

Au cœur de celle-ci, un groupe de Japonais écoute un guide détailler une à une tous les bâtiments entourant l’hôtel de ville. Ils fileront ensuite en direction du Manneken Pis, un immanquable évidemment. «C’est un peu le hasard qui fait que nous passeront cette nuit à Bruxelles, nous effectuons un voyage en Europe et nous visions tour à tour plusieurs villes, raconte l’un d’entre eux. Nous avons passé trois jours à Paris et nous serons demain à Bruges. C’est notre agence qui gère le voyage et donc qui a prévu de passer le passage à l’an neuf ici chez vous à Bruxelles. On se laisse guider. On ne sait pas trop ce qu’ils ont prévu pour ce soir, mais on image qu’il y aura quelques surprises au programme évidemment.»