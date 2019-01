Louis De Funès, «Bébé» ou Benjamin Button: ce qu’il ne faut pas manquer à la télé ce 1er janvier

Parce qu’au-delà de la tradition des bons voeux et du (des) repas de famille, le 1er janvier est aussi l’occasion de flemmarder (et cuver) devant la télévision, petit topo de ces programmes qui pourraient vous aider à bien démarrer l’année 2019.

Du Louis De Funès

Après «Le grand restaurant» et «La soupe aux choux» programmés par la Une lors du réveillon de Noël, «Les aventures de Rabbi Jacob» et «Hibernatus» diffusés le lendemain sur RTL-TVI et «L’aile ou la cuisse» d’hier soir (RTBF), on débute l’année sur RTL-TVI avec deux grands classiques de Louis De Funès: «Le gendarme à New York» (13h40) et «La folie des grandeurs» (15h30). D’une efficacité monstrueuse pour récupérer ses esprits après une soirée trop arrosée et un repas trop copieux.

De la romance

Amené sur un plateau après les deux épisodes de «La Boum», «Dirty Dancing» (TF1, 17h35) aura vite fait de rassembler maman, tata et mamie autour du poste. Histoire de se mater une bonne vieille histoire d’amour. Et s’assurer que tous les hommes ne dansent pas aussi mal que tonton David la veille au soir.

Du football

Lundi soir. Pas de «Tribune» pour monsieur mais du foot, quand même. Et quel football. Celui des Diables lors de leur «épopée russe» (RTBF, 20h20) contée par Vincent Langendries et toute l’équipe de la RTBF. De quoi s’offrir un rab d’émotion sportive, bordel!

De la musique

Bah oui, la fête n’est pas encore tout à fait terminée sur France 2. Après une soirée entière avec Patrick Sébastien et son «Plus grand cabaret», c’est au tour de Nagui de faire bouger les téléspectateurs. Au menu, «N’oubliez pas les paroles 100% tubes» (21h05) et le «Best of» de l’émission (23h40).

De l’étrange

Plutôt que la magie de Donovan qui (re)passe en boucle sur Plug RTL, une autre possibilité s’offre à ceux qui veulent débuter l’année par de l’étrange: «L’étrange histoire de Benjamin Button» (Arte, 20h50). Soit l’histoire d’un homme qui vient au monde à 80 ans avant de rajeunir sans cesse.