Décès du claviériste et chanteur du groupe «Walk off the Earth»

Mike Taylor (à droite) était claviériste mais aussi chanteur du groupe «Walk off the Earth». doc

Connu pour ses reprises réussies et originales de tubes mondiaux, le groupe canadien «Walk off the Earth» vient d’annoncer la mort d’un de ses membres.

Avec son bonnet et sa barbe noire, Mike Taylor avait tout pour jouer le capitaine Haddock ou interprétrer un rôle dans un film de Wes Anderson. Il était un des cinq musiciens du groupe «Walk off the Earth». Claviériste et chanteur, Mike Taylor est décédé cette nuit, c’est le groupe qui l’a annoncé.

pic.twitter.com/TZCWGeGSAT — Walk off the Earth (@WalkOffTheEarth) 31 décembre 2018

«Walk off the Earth», groupe canadien, s’est fait connaître en reprenant de façon originale de plusieurs hits mondiaux.

C’était le cas avec «Royals» de Lorde:

«Walk off the Earth» était également à l’affiche de la dernière édition du Pukkelpop.