Personnalités préférées des Français: la colère de Muriel Robin

Bien qu’elle fasse partie du dernier top 50 des personnalités préférées des Français, Muriel Robin regrette la faible proportion de femmes qui y figure.

C’est bien connu: Muriel Robin n’a pas sa langue en poche. Alors, quand l’actrice découvre que le classement des personnalités préférées des Français est dominé par les hommes, elle rue dans les brancards.

«Il y en a marre!» Tel est en synthèse la réaction de l’humoriste après avoir découvert que le top 10 du classement dévoilé par «Le JDD» était entièrement masculin. «C’est presque toujours les hommes d’abord - à part sur les bateaux qui font naufrage. Même si je me ­réjouis pour Jean-Jacques ­Goldman ou Omar Sy notamment.»

De plus en plus (re)connue pour son engagement dans la cause féminine, Muriel Robin, qui a marqué les esprits en incarnant récemment Jacqueline Sauvage à la télévision et en sensibilisant le grand public au fléau des violences conjugales, regrette que les femmes soient si mal représentées dans le classement du «JDD».

14 femmes dans le top 50 Sans doute en raison de la grande notoriété des hommes dans le monde du sport, la faible proportion des femmes (14 sur 50) est notable, alors même que l’égalité hommes-femmes est une des causes prioritaires dans l’actualité: la première femme dans le classement est Sophie Marceau à la 16e place. Viennent ensuite des femmes connues principalement dans l’audiovisuel et la chanson: Florence Foresti (23e), Mimie Mathy (26e), Elise Lucet (31e), Louane (32e), Valérie Lemercier (37e), Muriel Robin (38e), Mylène Farmer (39e), Josiane Balasko (40e), Ingrid Chauvin (41e), Karine Lemarchand (42e), Zazie (45e), Nolwenn Leroy (46e), Line Renaud (47e). Même des idoles comme Marion Cotillard, Vanessa Paradis ou Catherine Deneuve sont «out» cette année.

«C’est vrai que depuis la disparition de Simone Veil, les grandes statures manquent…, reconnaît l’actrice dans le «Journal du Dimanche». J’attends le jour où il y aura dix femmes dans le top 10, mais je n’y crois pas vraiment.»

Déçue aussi de constater que la plupart des femmes ont reculé dans le classement du «JDD», Muriel Robin a même du mal à expliquer son retour dans le top 50, cinq ans après en être sortie. «À quoi tient mon retour? Peut-être à mon engagement pour les femmes. Ou peut-être que le public pense que je vais mourir. Ou alors, les votants ont pensé que j’étais un homme! Car c’est toujours plus facile pour eux d’y figurer en bonne place.»