Après de jolis 8 sur 10 en 2016 et 2017, le bulletin du service des sports des ÉdA a un peu baissé cette année avec 6 bonnes réponses sur 10. On s’est trompé l’an dernier sur le Standard, David Goffin, les Diables et Thomas Pieters. Mais qu’en sera-t-il en 2019 ?