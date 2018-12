Elise Mertens sortie par Kiki Bertens au 1er tour du tournoi de Brisbane

Elise Mertens (12e mondiale) s’est inclinée pour la première fois face à la Néerlandaise Kiki Bertens (9e mondiale) lors de son premier tournoi de la saison 2019 à Brisbane.

La saison 2019 a officiellement débuté pour Elise Mertens, qui est entrée en lice lundi au 1er tour du tournoi de tennis de Brisbane, en Australie, une épreuve sur surface dure dotée de 1 million de dollars. Pas gâtée par le tirage au sort, la numéro un belge, 12e mondiale, s’y est inclinée 6-2, 6-7 (6/8) et 6-4 au 1er tour face à la Néerlandaise Kiki Bertens, 9e mondiale et 6e tête de série, après 2 heures et 29 minutes de jeu.

C’est la première fois que Bertens bat Mertens en trois confrontations. Lors de la saison 2017, Mertens avait écarté Bertens à Hobart et à New Haven.

Au 2e tour, Bertens affrontera la Croate Donna Vekic (WTA 34) ou la Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 48).

Autre Belge engagée dans le tournoi australien, Yanina Wickmayer (WTA 122) a été battue au premier tour des qualifications.

Elise Mertens ne disputera pas cette année le tournoi d’Hobart (250 000 dollars), dont elle est la double tenante du titre. Après Brisbane, elle enchaînera avec le tournoi de Sydney, une épreuve dotée de 823.000 dollars qui se déroule la même semaine qu’Hobart.

Ensuite, ce sera l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, qui se tiendra du 14 au 26 janvier à Melbourne. Elise Mertens y avait atteint les demi-finales l’année dernière.