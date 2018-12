(Belga) Lundi, dernier jour de 2018, les éclaircies se feront rares mais le temps sera généralement sec, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima seront assez doux, compris entre 5° et 10°. Le vent sera faible ou modéré d'ouest ou, en haute Belgique, plutôt de nord-ouest.

Dans la nuit, les champs nuageux seront encore majoritaires, avec un risque de faibles précipitations isolées et des nuages bas qui limiteront la visibilité sur les hauteurs. Les minima oscilleront entre 2° et 7°. Le premier jour de l'an 2019 sera marqué par un ciel encore très nuageux avec parfois de fines pluies ou de la bruine. Sur les hauteurs de l'Ardenne, la visibilité sera souvent réduite par les nuages bas. Dans le courant de l'après-midi, un front froid atteindra le pays à partir du nord et donnera lieu à des ondées. En Ardenne, les averses seront plus fréquentes et pourraient prendre un caractère hivernal en soirée. Les maxima seront compris entre 4° en Hautes-Fagnes et 9° au littoral. Le vent sera modéré, et à la Côte souvent assez fort, de secteur ouest virant au secteur nord-ouest. A partir de mercredi, le temps sera plus frais, légèrement variable avec de faibles averses et des éclaircies. Les maxima tourneront autour de 5° à Bruxelles. (Belga)