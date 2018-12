La coalition de la Première ministre Hasina remporte les élections au Bangladesh

(Belga) La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, se dirige vers un troisième mandat alors que sa coalition emmenée par la ligue Awami a remporté le scrutin législatif de dimanche avec une large majorité, sur fond de violences et accusations de fraude.

Selon les résultats des élections annoncés lundi par le bureau électoral, la ligue Awami a remporté 259 sièges parlementaires sur 298. Son partenaire de coalition, le parti Jatiyo de l'ancien dictateur militaire Hussain Muhammad Ershad a remporté 20 sièges. Le parti nationaliste du Bangladesh, de l'ancien Premier ministre emprisonné, Khaleda Zia a remporté cinq sièges selon l'autorité électorale s'exprimant devant la presse. Les autres partis ont remporté moins de cinq sièges. Le scrutin devra être organisé dans certaines circonscriptions alors que les électeurs n'ont pu se rendre aux urnes en raison de violences. Au moins 16 personnes ont été tuées dans cette poussée de violence dans tout le pays dimanche. L'alliance d'opposition de Kamal Hossain a qualifié l'élection de dimanche de farce et exigé la tenue d'un nouveau scrutin sous une administration neutre et non partisanne. Des organisations internationales de défense des droits de l'Homme ont de leur côté dénoncé samedi, dans un communiqué commun, des mesures répressives qui ont créé un climat de peur pouvant dissuader les sympathisants de l'opposition de se rendre aux urnes, Sheikh Hasina rejetant quant à elle toute accusation de répression. Sheikh Hasina reste très populaire en raison d'une période de forte croissance économique (plus de 6% en rythme annuel) et pour avoir débarrassé le Bangladesh de son image de nation miséreuse et accablée de calamités. Ce pays a également accueilli les centaines de milliers de Rohingyas ayant fui la Birmanie.