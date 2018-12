Les mers et océans recouvrent plus de 70% de notre planète. Mais seuls 2,5% de l’eau sur la Terre est douce. Or cette petite fraction est capitale pour la vie terrestre… Mais voilà, la démographie galopante, les besoins agricoles (entre autres) les changements climatiques (longues périodes de sécheresse) et les modifications des cycles hydrologiques conduisent à des pénuries d’eau douce.