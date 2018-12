L’entraîneur physique adjoint du Cercle Bruges est décédé à l’âge de 23 ans

Le Cercle Bruges a annoncé dimanche le décès de son entraîneur physique adjoint, le Français Kenny Lalande, qui était âgé de 23 ans.

«Le Cercle Brugge a appris avec tristesse aujourd’hui le décès de Kenny Lalande, entraîneur physique adjoint du Cercle Brugge. Kenny est décédé cette nuit à l’âge de 23 ans. Kenny était un employé très apprécié au Cercle. Le Cercle Brugge commémorera Kenny comme un vrai professionnel qui, avec passion pour son travail, a tout donné pour nos couleurs au quotidien. Le conseil d’administration, la direction, le staf technique, tous les joueurs et tous les employés du Cercle Brugge tiennent à exprimer leurs plus profondes pensées à la famille et aux amis de Kenny», précise le club dans un communiqué.

Le Cercle n’a pas donné plus de précisions sur les circonstances du décès de Kenny Lalande.