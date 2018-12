Jean-Jacques Goldman à nouveau élu personnalité préférée des Français

Jean-Jacques Goldman a été élu la personnalité la plus aimée des Français pour la huitième fois. Par ailleurs, le top 15 est exclusivement masculin cette année.

Comme chaque année, l’IFOP et le Journal du Dimanche ont réalisé un sondage pour élire la personnalité préférée des Français. En cette fin d’année 2018, ce sont le chanteur Jean-Jacques Goldman et les acteurs Omar Sy et Dany Boon qui constituent le trio de tête des personnalités les plus aimées des Français.

Ceux-ci sont suivis de près par le footballeur Kylian Mbappé et par l’astronaute Thomas Pesquet. Le top 10 est complété par l’ex-footballeur Zinédine Zidane, le présentateur Michel Cymes, les acteurs Jean Réno et Jean-Paul Belmondo et, enfin, le rappeur Soprano.

C’est la huitième fois que Jean-Jacques Goldman reçoit cette distinction honorifique. Un choix qui peut paraître surprenant étant donné la relative discrétion du chanteur sur la scène publique et musicale depuis plusieurs années.

Plus de 1 000 Français ont été interrogés par le Journal du Dimanche pour réaliser ce classement. Cette année, la principale surprise tient du fait qu’aucune femme n’apparaît dans le top 10. La première femme est Sophie Marceau, à la 16e place, alors qu’elle était encore 5e en 2017.