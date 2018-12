Il simule des douleurs pour partir aux Maldives, le compte Instagram de sa femme le trahit

Parti en vacances avec sa femme alors qu’il se disait blessé, un joueur de Galatasaray s’est fait griller par son employeur et a été sévèrement sanctionné.

C’est ce qui s’appelle être pris la main dans le sac. Prétextant ne pouvoir ni jouer, ni s’entraîner à cause de douleurs à l’estomac, le joueur de Galatasaray Serdar Aziz a manqué le match contre Sivasspor dimanche dernier.

Mais en réalité, le joueur de Galatasaray se prélassait aux Maldives en compagnie de son épouse. Celle-ci n’a pas pu s’empêcher de poster des photos de leurs vacances idylliques sur les réseaux sociaux, en prenant bien soin de taguer son compagnon sur une photo.

Capture d’écran Instagram -

Manque de bol pour le défenseur turc, le club de Galatasaray s’en est aperçu quelques jours plus tard et la réaction des dirigeants ne s’est pas fait attendre. Résultat des courses, le défenseur central a été écarté du groupe et placé sur la liste des transferts pour cet hiver.

Serdar Aziz avait rejoint Galatasaray en 2016 après un passage à Bursaspor. Il a disputé 30 rencontres sous le maillot du mythique club stambouliote.