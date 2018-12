Hopman Cup: l’Allemagne bat l’Espagne pour son 1er match, Zverev rend hommage à Ferrer

Finaliste l’année dernière, l’Allemagne a bien débuté son parcours en Hopman Cup, compétition de tennis par équipes mixtes, s’imposant 3-0 contre l’Espagne dimanche à Perth, en Australie.

Angelique Kerber (WTA 2) a battu Garbine Muguruza (WTA 18) 6-2, 3-6, 6-3 dans un duel d’anciennes N.1 mondiales. Dans la foulée, Alexander Zverev, 4e au classement ATP et vainqueur du Masters de Londres en novembre, a également eu besoin de trois sets pour venir à bout du vétéran David Ferrer (ATP 126). L’Allemand de 21 ans s’est imposé 6-4, 4-6 et 7-6 (0) face à l’ancien N.3 mondial, 36 ans.

À l’issue du match, le talentueux droitier d’Hambourg n’a pas hésité à rendre hommage à l’Espagnol. «C’est peut-être le plus grand combattant de l’histoire du tennis. Il va manquer au circuit.» En effet, Ferrer entame une tournée d’adieu en 2019 et ne disputera que cinq tournois cette saison avant de ranger ses raquettes: Auckland, Buenos Aires, Acapulco, Barcelone et Madrid, où il tirera sa révérence en mai.

Dans un double dénué de tout intérêt sportif, Kerber et Zverev se sont imposés 4-2, 4-3 (5-3). L’Allemagne affrontera mercredi la France, battue (2-1) par l’Australie samedi dans le premier match du groupe A.

La suite du programme de dimanche verra les Suisses Roger Federer et Belinda Bencic débuter la défense de leur titre contre la Grande-Bretagne de Cameron Norrie et Katie Boulter, sortie gagnante de son duel contre la Grèce (2-1) samedi dans le groupe B.

La Hopman Cup se déroule du 29 décembre au 5 janvier. La Belgique, présente l’année dernière avec David Goffin et Elise Mertens, n’est cette fois pas de la partie à Perth. Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale.