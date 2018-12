Liverpool écrase Arsenal 5-1 et s’isole en tête

Liverpool a écrasé Arsenal 5-1 samedi lors de la 20e journée de Premier League. Les Reds confortent ainsi leur première place, relégant Tottenham à 9 points.

C’est Arsenal qui avait ouvert le score par Maitland-Niles à la 11e minute, mais l’équipe de Jurgen Klopp ne tardait pas à réagier. Firmino égalisait à la 14 et doublait la mise à la 16e. Mané (32e), Salah (45e) et encore Firmino (65e) salèrent ensuite un peu plus l’addition.

Simon Mignolet et Divock Origi sont restés sur le banc de Liverpool, toujours invaincu cette saison en Premier League.

Liverpool est en tête de la Premier League avec 54 points, 9 de plus que Tottenham (45) qui a été battu 1-3 par Wolverhampton samedi après-midi. Suivent Manchester City (44 pts) et Chelsea (40), qui jouent dimanche. Les Citizens iront à Southampton tandis que les Blues se rendront à Crystal Palace.