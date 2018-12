Première titularisation en Premier League pour Leander Dendoncker

Leander Dendoncker a été titularisé pour la première fois dans les rangs de Wolverhampton, qui s’est imposé 1-3 sur le terrain de Tottenham samedi lors de la 20e journée de Premier League.

L’ancien Anderlechtois a cédé sa place à Moutinho à la 68e minute, alors que le marquoir affichait 1-0 après l’ouverture du score par Kane (22e). Boly a égalisé à la 72e. Jimenez (84e) et Costa (87e) ont ensuite offert les 3 points aux visiteurs.

S’il s’est retrouvé pour la première fois dans le onze de base des ‘Wolves’, Dendoncker avait déjà joué 9 minutes contre Chelsea le 5 décembre. Il avait aussi été titulaire pour deux matches de Coupe de la Ligie, le 28 août contre Sheffield Wednesday et le 25 septembre face à Leicester.

Dans les rangs des Spurs, seul Toby Alderweireld était titulaire en défense. Mousa Dembélé (cheville) et Jan Vertonghen (cuisse) sont toujours blessés.

Fulham s’est imposé 1-0 face à Huddersfield samedi à Craven Cottage. Dennis Odoi a joué tout le match dans les rangs des locaux et a été averti juste avant la mi-temps pour un tacle dangereux (44e). Du côté visiteur, Laurent Depoitre a commencé sur le banc et a remplacé Steve Mounie à la 65e. Isaac Mbenza est resté sur le banc des ‘Terriers’. C’est l’ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic qui a inscrit le seul but de la rencontre dans les arrêts de jeu (90+1).

Watford, sans Christian Kabasele (blessé à l’épaule), a fait match nul 1-1 face à Newcastle.

Au classement, Tottenham est 2e avec 45 points, à 6 points du leader, Liverpool, qui reçoit Arsenal samedi soir. Wolverhampton pointe au 7e rang (29 pts). Watford est 9e (28 pts). En bas de classement, Fulham se donne un peu d’air à la 18e place (14 pts). Huddersfield (10 pts) est lanterne rouge.