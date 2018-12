Dopage: la Chine envisage de punir les infractions aux règles antidopage de peines de prison

La Chine envisage de durcir sa lutte contre le dopage en conférant un caractère pénal aux infractions aux règles antidopage. Ce qui veut dire que les athlètes reconnus coupables sont passibles de peines de prison, rapporte l’agence de presse chinoise Xinhua ce samedi.

Le ministère des Sports et la plus haute autorité judiciaire du pays travaillent en effet à une politique «appropriée en matière de lutte contre le dopage». Le dopage pourrait ainsi rentrer dans le droit pénal l’année prochaine. «C’est notre volonté de démontrer au monde que nous prenons le sujet très au sérieux et que nous prenons des mesures concrètes pour lutter contre le dopage», a expliqué Gou Zhonwen, le ministre chinois des Sports.

Pékin accueille les Jeux Olympiques d’hiver de 2022.