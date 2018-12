Jupiler Pro League: le joueur du Standard Moussa Djenepo élu Joueur de l’année au Mali

L’avant-centre du Standard Moussa Djenepo a été élu Aigle d’or 2018, récompense décernée au Joueur malien de l’année.

Après Razvan Marin en Roumanie, c’est le deuxième joueur de l’effectif liégeois qui est primé en cette fin d’année civile. Le joueur était présent dans son pays natal pour recevoir, hier vendredi, cette distinction individuelle.

Djenepo remporte cette troisième édition de l’Aigle d’or et succède à Diadié Samassékou. L’attaquant du Standard, auteur de 8 buts et 4 assists en 27 matches toutes compétitions confondues, était opposé à Hamari Traoré (Stade Rennais), Salif Coulibaly (Al Ahly), Samassékou (RB Salzbourg) et Moussa Marega (FC Porto).

Un troisième Liégeois est en lice pour le titre de Joueur de l’année dans son pays. En effet, Christian Luyindama est nommé au Congo et est en concurrence avec l’attaquant Cedric Bakambu (Beijing Guoan) et le milieu de terrain Jacques Maghoma (Birmingham).

Après 21 journées de compétition régulière, le Standard de Michel Preud’homme pointe à la 4e place du championnat avec 36 points, 12 longueurs derrière Genk, intraitable leader. Après la trêve hivernale, les Rouches accueilleront Courtrai samedi 19 janvier (18h00).