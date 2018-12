«Judogi d’Or» 2018: Charline Van Snick et Sami Chouchi récompensés

Charline Van Snick et Sami Chouchi ont été récompensés pour leurs prestations sportives durant l’année écoulée. FFBJ - Carlos Ferreira

Le 2e gala du «Judogi d’Or», la cérémonie qui récompense les judokas francophones pour leurs performances réalisées durant l’année écoulée, a sacré Charline Van Snick et Sami Chouchi.

Organisé ce vendredi soir à la ferme de Moriensart, à Céroux-Mousty, le gala du «Judogi d’Or» a mis à l’honneur plusieurs judokas francophones parmi les plus en vue de l’année 2018. À commencer par Charline Van Snick, lauréate de deux prix.

Fraîchement médaillée du Masters de Guangzhou, la Liégeoise (-52 kg) a ainsi remporté les suffrages dans la catégorie seniors dames avant d’être désignée judoka francophone de l’année par un jury composé de journalistes sportifs et de plusieurs membres de la Fédération francophone (FFBJ).

Auteur de la plus belle saison de sa carrière, le Bruxellois Sami Chouchi (-81 kg) a, pour sa part, remporté le «Judogi d’Or» 2018 dans la catégorie seniors hommes.

Egalement honorés pour leurs résultats sur la scène internationale, Alessia Corrao (U18), Loïs Petit (U21), Yves Ndao (U18) et Malik Umayev (U21) ont tous été récompensés dans leur catégorie respective.

Les lauréats de la cérémonie U15 filles: Eva Nagy (Sprimont Judo Team) U15 garçons: Darius Germys (Royal Crossing Club Schaerbeek) U18 filles: Alessia Corrao (Royal Judo Club Visétois) U18 garçons: Yves Ndao (La Chênaie) U21 filles: Loïs Petit (Top Niveau Tournai) U21 garçons: Malik Umayev (Royal Judo Club Visétois) Seniors filles: Charline Van Snick (Bushido Saive) Seniors garçons: Sami Chouchi (La Chênaie) Kimono d’Or “toutes catégories”: Charline Van Snick (Bushido Saive)

À noter que cette soirée a aussi été l’occasion pour la Fédération francophone de judo de mettre à l’honneur plusieurs judokas dont les compétiteurs katas Yves Engelen, Dimitri Closset, Nicolas Gilon et Jean-Philippe Gilon pour leurs médailles sur la scène internationale et les juges katas Michel Pongoli et Alain Boulanger pour leurs nouvelles licences internationales.

Enfin, à l’image de Charline Van Snick, Gabriella Willems, Loïs Petit et Sami Chouchi qui ont obtenu un grade méritoire, Désiré Durieux s’est vu décerner son 9e DAN durant la soirée.