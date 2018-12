Attentats de Paris: Ayoub Bazarouj sous mandat d’arrêt pour la troisième fois

Ayoub Bazarouj a été mis sous mandat d’arrêt pour la troisième fois dans le cadre de l’enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a indiqué le parquet fédéral, ce samedi.

Cette annonce du parquet confirme une information du groupe Sudpresse.

Bazarouj avait déjà été arrêté fin 2015 et en mai 2018 dans le même dossier, mais avait été remis en liberté par la chambre des mises en accusations. Vendredi, il a été arrêté de nouveau car il n’aurait pas respecté ses conditions de libération.

Le 30 décembre 2015, il avait été arrêté une première fois mais libéré trois semaines plus tard car il n’y avait pas suffisamment de preuves contre lui. Fin mai 2018, il avait été de nouveau placé sous mandat d’arrêt.

Les enquêteurs soupçonnent Ayoub Bazarouj d’avoir créé des comptes Facebook et WhatsApp pour son frère Youssef qui était parti en Syrie et qui était devenu le bras droit d’Abdelhamid Abaaoud et Oussama Atar, considérés comme les cerveaux des attentats de Paris. Il aurait aussi été en contact avec les frères El Bakraoui qui se sont fait exploser lors des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem. Le même compte Facebook aurait été utilisé pour préparer le voyage de Mohamed Abrini, lui aussi impliqué dans les attentats du 22 mars.

Ayoub Bazarouj est aussi suspecté d’avoir aidé Salah Abdeslam à se soustraire à la justice. Ainsi, il aurait été en contact avec Abid Aberkan chez qui Salah Abdeslam a été arrêté le 18 mars 2016. L’homme nierait toute implication dans les faits et soutiendrait que les comptes Facebook et WhatsApp ont été créés uniquement pour rester en contact avec son frère.