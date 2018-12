WTA Brisbane: Elise Mertens, opposée à Kiki Bertens au premier tour, pas gâtée par le tirage au sort

Elise Mertens, malgré sa 12e place mondiale à la WTA, devra affronter la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 9/N.6) au premier tour du tournoi de tennis de Brisbane, épreuve sur surface dure dotée de 1 million de dollars.

Bertens, 27 ans, a réalisé une saison 2018 aboutie, parvenant à passer de la 31e place à la 9e grâce notamment à des victoires à Charleston, Cincinnati et Séoul. Malgré ça, Mertens n’a jamais été battue par la Néerlandaise. Lors de la saison 2017, la N.1 belge avait écarté Bertens à Hobart et à New Haven.

En cas de victoire lors de son premier match officiel de la saison 2019, la Limbourgeoise de 23 ans affrontera la Croate Donna Vekic (WTA 34) ou la Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 48). Autre Belge engagée dans le tournoi australien, Yanina Wickmayer (WTA 122) a été battue au premier tour des qualifications.