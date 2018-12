Les impétrants repartent à l'assaut du sous-sol tournaisien dès le 7 janvier

Si, en raison des congés, les chantiers sont actuellement à l’arrêt, les grandes manœuvres reprennent dès le 7 janvier à Tournai. Les impétrants seront aussi de la partie...

Dès la rentrée, les râleurs de tous poils pourront à nouveau s’en donner à cœur joie sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait s’ils sont nombreux à se plaindre dès que le moindre petit trou apparaît dans leur rue ou sur leur trajet.

C’est que l’on ne fait pas des travaux sans casser du tarmac, surtout ceux de l’importance qui sont actuellement en cours à Tournai, et tout particulièrement dans le centre-ville : élargissement de l’Escaut, Technicité, pont à Ponts, pont Delwart sans compter ceux qu’entreprennent de nombreux privés. Ces méga chantiers sont régulièrement évoqués dans nos colonnes et nous y avions d’ailleurs consacré un article juste avant la période de congés qui se prolonge jusqu’au sept janvier. Sachant que dès la rentrée, hommes et engins entreront à nouveau en action sur les différents sites.

En marge de ces travaux ou au préalable, il y a les interventions des impétrants visant à remplacer ou à remettre de l’ordre en sous-sol parmi les câbles et canalisations dont ils ont la gestion.

Dans un communiqué, la ville de Tournai rappelle à ce propos les dispositions prises pour certaines de ces interventions qui auront un impact direct sur la circulation et le stationnement. Les travaux suivants sont programmés dès la rentrée, sachant que des conditions climatiques extrêmes sont susceptibles de contrarier le calendrier.

Au quai Taille-Pierres

Au Quai Taille-Pierres, depuis la Rue des Carliers, la firme Carrières et terrassements procédera à la pose de conduites de gaz pour le compte d’Ores. Les travaux sont prévus jusqu’au 31 janvier. Pendant toute la durée des travaux, le stationnement sera interdit des deux côtés de la voirie à 20 m de part et d’autre des habitations concernées. La Rue des Carliers restera, quant à elle, accessible. Les dispositions prises dans le cadre des travaux liés à la halte nautique restent d’application.

Dans l’impasse

Jouxtant les locaux de la Helha, l’impasse de l’Abbaye des Près sera investie par les équipes d’Ores et de Proximus dès le lundi 7 janvier, pour procéder au remplacement de câbles et de conduites vétustes sous cette rue.

Cette dernière fera ensuite l’objet d’une réfection complète ; elle sera prise en charge par la ville de Tournai.

Ce dernier chantier devrait être entamé dès le printemps prochain.

Autour de Technicité

Nous l’avons récemment évoqué, le nouveau quartier Technicité, sur les ruines de l’ancienne piscine Madame, devrait être opérationnel dès janvier prochain. C’est dans le cadre de ce chantier qui se termine qu’Ores procédera, toujours à partir du 7 janvier prochain, à la pose de câbles et de conduites à la rue saint-Piat, entre les rues Madame et des Carliers. Bref, soyez prudents si vous devez circulez dans ce quartier ou le long des quais à partir de la rentrée prochaine