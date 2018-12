Le coach de Chelsea sur Eden Hazard: les louanges et le coup de pression sur son avenir

Maurizio Sarri s’est de nouveau montré élogieux au sujet d’Eden Hazard. Mais il commence aussi à perdre patience quant à l’incertitude qui entoure l’avenir du Diable rouge.

Eden Hazard a signé un doublé mercredi soir à Watford, portant son total à 101 buts inscrits depuis qu’il a rejoint Chelsea en 2012.

En conférence de presse, son entraîneur italien, Maurizio Sarri, n’a pas tari d’éloges: «Il est très important pour nous, comme Messi l’est pour Barcelone ou Cristiano Ronaldo pour la Juventus. C’est un très grand joueur. Il est capable de jouer à n’importe quel poste.»

Maurizio Sarri très louangeur sur Hazard 👍 pic.twitter.com/tVy0kh1Ub8 — Goal France (@GoalFrance) 27 décembre 2018

En prélude au déplacement à Crystal Palace ce dimanche, l’ancien coach de Naples en a remis une couche. «Je suis très satisfait de ses prestations en faux N.9. Je ne sais pas s’il préfère jouer comme ailier ou comme attaquant mais s’il sait jouer dans l’axe comme il l’a fait au dernier match, je ne vois pas de problème à le placer là», a-t-il dit, soulignant qu’Hazard avait marqué 3 goals et donné 3 assists sur les quatre matches qu’il a disputés à ce poste.

Mais le flou qui règne quant à l’avenir de notre compatriote semble commencer à agacer Sarri. «Je pense qu’il est temps de prendre une décision. Je n’ai pas le pouvoir de le faire. Je suis le coach, pas le président. Mais je pense que nous devons résoudre ce problème si nous voulons programmer le futur de Chelsea», a déclaré l’Italien.

Pour rappel, Eden Hazard est sous contrat chez les Blues jusqu’en 2020. Courtisé par le Real Madrid notamment, il prend soin de laisser toutes les portes ouvertes. «Je ne partirai pas au mercato d’hiver, je vais finir la saison avec Chelsea. Je ne me vois pas partir en janvier, pour le club et pour les supporters. C’est possible que je parte en été mais c’est possible aussi que je reste toute ma carrière à Chelsea. On verra bien», disait-il il y a un mois.