Mathieu van der Poel survole la concurrence à Loenhout, Van Aert deuxième

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté vendredi la cinquième manche du Trophée AP Assurances. Comme souvent, le Néerlandais s’est envolé en tout début de course sans plus jamais perdre les commandes de ce cyclocross disputé à Loenhout.

Dès les premiers hectomètres de la course, le champion d’Europe a placé une accélération telle que personne n’a été en mesure de prendre sa roue. Van der Poel a remporté sa 19e victoire de la saison et a terminé avec 40 secondes d’avance sur Wout Van Aert et 41 sur Toon Aerts (Telenet Fideo Lions), qui reste en tête du classement grâce à un bon dernier tour.

La sixième des sept manches de ce trophée de régularité se déroulera le premier janvier à Baal à l’occasion du GP Sven Nys à Baal. L’ultime course est prévue le 10 février lors du Krawatencross à Lille, dans la région anversoise.