Le coup de gueule du skipper liégeois Jonas Gerkens contre le plastique: «J’ai même croisé des frigos!»

Jonas Gerckens a fini sa première Route du Rhum, transat en solitaire entre St-Malo et la Guadeloupe, à la 14e place des monocoques Class 40 (pour 40 pieds soit 12,19 m), signant le record belge de catégorie (une place de mieux que Michel Kleinjans en 2014). -

Nous avons rencontré Jonas Gerkens, cinq semaines après qu’il se soit distingué à la Route du Rhum. Outre cette course mémorable et ses ambitions futures, le skipper liégeois a aussi abordé le cas de la pollution dans les océans.

«Je vois tous les jours en mer les dégâts de la pollution, notamment via les plastiques qui flottent un peu partout. C’est un véritable fléau qui, vu les courants, ne se voit réellement qu’au large soit à l’abri de nombreux regards… J’ai aussi déjà croisé des containers ou carrément des frigos. C’est hallucinant! Je voudrais sensibiliser les générations futures via «Good Planet», qui œuvre sur l’écologie et le développement durable. Aussi pour prouver que l’intérêt écologique n’est pas incompatible avec un bénéfice économique…»