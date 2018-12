«Un budget de transition», pour 2019 à Dinant

Le budget 2019 de Dinant a été voté, jeudi soir lors de la séance du conseil communal, à quatorze voix contre sept. Un budget qualifié de «budget de transition» par le bourgmestre de Dinant Axel Thixon.

À l’ordinaire, le budget atteint les 20 millions d’euros. Les dépenses ont augmenté de 877.000 euros par rapport au budget initial de 2018. Des augmentations liées aux pensions des fonctionnaires, à la zone de secours Dinaphi, au centre culturel, à l’augmentation de la dotation au CPAS et des cotisations de responsabilisation mais aussi aux pensions ou encore à l’engagement de personnel communal. Les recettes devraient elles aussi augmenter via le précompte immobilier, le fonds des communes et les taxes et amendes communales.

À l’extraordinaire, la nouvelle majorité n’a pas dévoilé de grands projets. «Avec un taux de réalisation de 30%, on a repris beaucoup d’anciens projets en y ajoutant quelques nouveautés. C’est un budget de transition. Nous avons des projets mais il aurait été trompeur de venir avec des effets d’annonce déjà maintenant, sans rien de concret», a précisé le bourgmestre Axel Tixhon.

À noter également que davantage de moyens seront donnés à l’administration communale puisqu’en plus d’engager du personnel, l’État civil sera informatisé, l’accès du CPAS et à l’atelier communal sera contrôlé, les véhicules seront géolocalisés, les serveurs informatiques seront remplacés, des nouveaux logiciels de gestion seront acquis, le réseau de fibres optiques sera étendu et des monnayeurs pour les quais seront acquis.