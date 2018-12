Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce vendredi

La main-d'oeuvre en pénurie dans les PME ?; Coach sportif, le métier à la mode pour ces Luxembourgeois ; Ils vont à Las Vegas pour y présenter leur enceinte acoustique révolutionnaire... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 27 décembre.

1

Nos PME manquent de main-d’œuvre

Les PME belges et wallonnes se portent bien, et sont de plus en plus nombreuses. Une ombre au tableau : la pénurie de main-d’œuvre.

2

PORTRAITS | À la quarantaine, ces Luxembourgeois ont choisi de devenir coach

Trente ans, quarante ans, cinquante ans. Ils sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur leur avenir, une sorte de questionnement existentiel sur leur bien-être professionnel. Choix souvent cornélien qui invite à quitter un confort où la sécurité de l’emploi et un salaire plus que satisfaisant ne compensent plus une qualité de vie professionnelle décevante.

Le coaching est à la mode. De plus en plus de personnes quittent leur confort professionnel pour tenter l’aventure du coaching personnalisé.

3

Ces Namurois font couler la musique jusque Las Vegas

Deux Namurois ont inventé l’OW1, une enceinte acoustique révolutionnaire. Ils vont présenter leur création à Las Vegas.

4

La fin de la Protection civile à Ghlin: «La patate chaude refilée aux zones»

Suite à la réforme de la Protection civile menée par le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA), l’unité hennuyère de Ghlin sera supprimée dès ce 1er janvier 2019. La seule unité wallonne sera celle de Crisnée, en province de Liège… à près de 2 h de route de la Wallonie picarde! Il est indéniable que les services de secours locaux, pompiers et police, solliciteront de moins en mois le renfort de la Protection civile, d’autant plus dans des circonstances d’urgence.

5

Anderlecht: «C'était clairement une mauvaise année»

Auteur d'une bonne prestation individuelle ponctuée des deux premiers assists, le capitaine des Mauves ne pavoisait pas tant il était, à l'image de tout un club, déçu par cette année 2018 qui s'achève.

6

RDC: grève générale contre report partiel

Une «journée ville morte» en République Démocratique du Congo (RDC), ce vendredi pour protester contre le report partiel des élections de ce dimanche, qui priveront de scrutin présidentiel les électeurs du territoire de Béni-Butembo, dans le Nord-Kivu, (cf. nos éditions d’hier): c’est l’appel lancé ce jeudi par la coalition Lamuka («Réveille-toi» en lingala), qui soutient le candidat d’opposition Martin Fayulu,

7

La Ville de Virton ne veut pas de la vente médicale de cannabis

Se basant sur un rapport de police, la Ville de Virton se démarque d’Arlon, Marche et Bastogne autorisant la vente libre de cannabis.

8

Tinlot: 7 boîtes à livres inspirantes

Les boîtes à livres germent un peu partout dans les communes. Et cette fois, c’est à Tinlot que le plaisir de la lecture sera désormais partagé, en plein espace public. Sept boîtes à livres ont investi les villages et hameau de la commune. Une idée qui a pris quatre années à se concrétiser.

9

Il échappe à l'incendie de sa maison mais sa mère n'a pas eu cette chance

Pascal Talbot a échappé aux flammes lors de l’incendie de la maison où il vivait avec sa mère qui y a perdu la vie. Il cherche un logement.

10

CULTURE | Alex Ramirès: «C’était libérateur de parler de moi»

Avec ses vidéos internet, Alex Ramirès a tracé sa route jusqu’à la scène. L’humoriste sera à Liège en février avec un spectacle très personnel.

