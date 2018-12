Une action des gilets jaunes à Bastogne ce vendredi

Des gilets jaunes vont effectuer une première action ce vendredi 28 décembre sur le territoire de Bastogne. Il n'y aura pas d'entrave à la circulation.

Les gilets jaunes ont annoncé débuter une action ce vendredi, dès 8h, sur le parking de la friterie Marsupilami à côté du nouveau rond-point route de Marche. « Mais sans bloquer la circulation, nous ne voulons pas impacter les commerçants », signale le représentant des gilets jaunes. Ces derniers seront donc surtout présents pour communiquer sur leurs actions et leur volonté.

Une annonce qui arrivait en parallèle avec la rencontre entre des gilets jaunes et Benoît Lutgen . En effet, hier, sur le coup de 8 h 30, une délégation d’une vingtaine de gilets jaunes, venus de Bastogne et ses alentours, a été reçue par Benoît Lutgen, en tant que président du cdH. « Nous étions venus lui soumettre le projet RIC (NDLR : référendum d’initiative citoyenne), a expliqué François Maquet, un de ces gilets jaunes. C’était un échange constructif d’une paire d’heures, et l’on devrait se revoir pour en discuter plus précisément. ».

Benoît Lutgen de détailler : « Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas dire oui comme ça au référendum, mais que j’étais ouvert à un mode de démocratie plus direct et participatif auquel il faut réfléchir. J’ai aussi pu entendre leurs témoignages. On prolongera la discussion dans quelques semaines. »