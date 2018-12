Wild Oats XI remporte son 9e Sydney-Hobart, un record

(Belga) Le supermaxi Wild Oats XI, déjà huit fois vainqueur de la classique Sydney-Hobart à la voile, a remporté l'édition 2018 après une féroce bataille avec trois autres supermaxis, dont le tenant du titre Comanche, qui menait encore jeudi matin.

Wilds Oats XI a franchi le premier la ligne d'arrivée fixée à Hobart après une course de 628 milles (1163 km), vendredi matin, aux alentours de 08h20 locales. Vainqueur entre 2005 et 2014, Wild Oats XI signe donc un 9e succès record. Son skipper Mark Richards prend ainsi une belle revanche par rapport à l'an dernier, où il avait aussi franchi la ligne en premier mais il fut pénalisé d'une heure pour avoir enfreint une règle au départ dans le port de Sydney. Le site officiel renseignait un temps de 19 heures, 8 minutes et 21 secondes pour Wild Oats XI. (Belga)